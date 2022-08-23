舊金山華埠近日發生10多宗商業爆竊 警方逮捕一疑犯（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）華埠商家近期發生10多宗商業爆竊，警方表示，已經逮捕一名相關的疑犯。

閉路電視畫面中的Dim Sum Corner，在8月4日凌晨遭爆竊，匪徒向大門丟石頭並闖入店內，盜走兩台收銀機。

警方週一表示，在8月18日，確定疑犯為28歲的舊金山居民Molimau Masaniai。

Dim Sum Corner店主麥浩妍說：「我們感覺安樂一些，我們餐館在事件發生後，又被兩個人進去，現在起碼警察捉到第一宗案件的人，感覺安樂一些，希望華埠可以安全些。」

Dim Sum Corner店主表示，餐飲在8月4日事件後，在上星期再度被人爆竊，雖然第二次的爆竊暫時未有人被捕，但現在感覺已經好一些。

她指未來可以會在店門安裝鐵閘，但就要安排時間和人手。

警方指，除了Dim Sum Corner的爆竊案外，疑犯Masaniai亦涉嫌參與了另外兩宗盜竊案，其中涉及保險箱、收銀機和彩票被盜。

第一宗發生在6月14日，在3街2300街區，而第二宗是在7月31日，發生在Haight街1400街區。

警方聲稱，所有的盜竊案都發生在店鋪關閉之後，警方指利用三間商店的保安鏡頭來鎖定疑犯，他於8月18日在Turk街100號街區被捕，警察還獲得搜查他住所的搜查令。

Masaniai因7項與入室盜竊有關的指控，被送入舊金山縣監獄，保釋金為3萬5千元。

民眾如果任何相關信息，請撥打(415) 575-4444 與警方聯絡。

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