舊金山華埠近日發生10多宗商業爆竊 警方逮捕一疑犯（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)華埠商家近期發生10多宗商業爆竊,警方表示,已經逮捕一名相關的疑犯。

閉路電視畫面中的Dim Sum Corner,在8月4日凌晨遭爆竊,匪徒向大門丟石頭並闖入店內,盜走兩台收銀機。

警方週一表示,在8月18日,確定疑犯為28歲的舊金山居民Molimau Masaniai。

Dim Sum Corner店主麥浩妍說:「我們感覺安樂一些,我們餐館在事件發生後,又被兩個人進去,現在起碼警察捉到第一宗案件的人,感覺安樂一些,希望華埠可以安全些。」

Dim Sum Corner店主表示,餐飲在8月4日事件後,在上星期再度被人爆竊,雖然第二次的爆竊暫時未有人被捕,但現在感覺已經好一些。

她指未來可以會在店門安裝鐵閘,但就要安排時間和人手。

警方指,除了Dim Sum Corner的爆竊案外,疑犯Masaniai亦涉嫌參與了另外兩宗盜竊案,其中涉及保險箱、收銀機和彩票被盜。

第一宗發生在6月14日,在3街2300街區,而第二宗是在7月31日,發生在Haight街1400街區。

警方聲稱,所有的盜竊案都發生在店鋪關閉之後,警方指利用三間商店的保安鏡頭來鎖定疑犯,他於8月18日在Turk街100號街區被捕,警察還獲得搜查他住所的搜查令。

Masaniai因7項與入室盜竊有關的指控,被送入舊金山縣監獄,保釋金為3萬5千元。

民眾如果任何相關信息,請撥打(415) 575-4444 與警方聯絡。

