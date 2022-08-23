舊金山週末發生多宗劫案 持槍匪徒指嚇亞裔受害人交出財物

【KTSF 尹晉豪報導】

在上週末，舊金山（三藩市）發生多宗搶劫案，其中一宗案件中，匪徒用槍指著亞裔人士，要求交出財物。

舊金山警方表示，在上週六下午3點11分左右接報，金門公園的Music Concourse Dr街區發生一宗持槍搶劫案件，警員趕到現場，40歲的亞裔男事主向警方表示，他剛停好車，就有三名持槍的人接近他，其中一人用槍指著他，要他的財物，事主交出財物後，匪徒就上了一輛車逃離現場，男事主沒有受傷。

第二宗的搶劫案件發生在週日上午，地點位於灣景區San Bruno大道和Bacon街之間，26歲的亞裔女事主，她正在一輛Muni巴士上，一名年約30至40歲的非洲裔男子，忽然揮拳打她，並拿走她的手機，其後旁觀人士協助她，並從該名非洲裔男子手中取回她的手機。

男子其後步行離開，女事主沒有生命危險，她拒絕就醫。

第三宗搶劫案發生在週日下午3點左右，地點位於Ingleside區Ocean Ave和San Jose Ave，一名15歲的非洲裔男子，攻擊一名18歲的亞裔男子，並搶去他的手機，男事主沒有受傷。

警方表示，暫時沒有人被捕，任何人如有相關信息，請撥打(415) 575-4444同警方聯絡。

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