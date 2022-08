舊金山週末發生多宗劫案 持槍匪徒指嚇亞裔受害人交出財物

【KTSF 尹晉豪報導】

在上週末,舊金山(三藩市)發生多宗搶劫案,其中一宗案件中,匪徒用槍指著亞裔人士,要求交出財物。

舊金山警方表示,在上週六下午3點11分左右接報,金門公園的Music Concourse Dr街區發生一宗持槍搶劫案件,警員趕到現場,40歲的亞裔男事主向警方表示,他剛停好車,就有三名持槍的人接近他,其中一人用槍指著他,要他的財物,事主交出財物後,匪徒就上了一輛車逃離現場,男事主沒有受傷。

第二宗的搶劫案件發生在週日上午,地點位於灣景區San Bruno大道和Bacon街之間,26歲的亞裔女事主,她正在一輛Muni巴士上,一名年約30至40歲的非洲裔男子,忽然揮拳打她,並拿走她的手機,其後旁觀人士協助她,並從該名非洲裔男子手中取回她的手機。

男子其後步行離開,女事主沒有生命危險,她拒絕就醫。

第三宗搶劫案發生在週日下午3點左右,地點位於Ingleside區Ocean Ave和San Jose Ave,一名15歲的非洲裔男子,攻擊一名18歲的亞裔男子,並搶去他的手機,男事主沒有受傷。

警方表示,暫時沒有人被捕,任何人如有相關信息,請撥打(415) 575-4444同警方聯絡。

