Santa Clara縣西尼毒病毒案例上升 當局積極推廣防蚊措施

【KTSF 傅景竑報導】

夏季乾旱期間,蚊子會傳播西尼羅病毒,在Santa Clara縣的案例上升,病媒控制局積極推廣防蚊措施,保護社區。

病媒控制局指,蚊蟲量在暑期炎熱期間容易增加,要防範西尼羅病毒在社區擴散,民眾應該清除積水源,並向該單位報告區內蚊子活動。

西尼羅病毒是加州最常見和最嚴重的媒介傳播疾病,自2003年起,全州有7千宗案例,其中400宗為死亡案例,今年已出現18宗感染案例,目前Santa Clara縣未出現感染者。

民眾在家中可以檢查水溝、花盆、雨桶等積水處,換洗常用寵物容器等生活用品,並避免過度澆灌花園庭院,確保蚊蟲不容易在家中滋生。

在戶外,民眾也可以避免感染病毒,病媒控制局建議在日出及黃昏時間避開戶外活動,如果長時間在戶外活動,建議穿著長袖長褲及亮色衣著,並使用含DEET、IR3535或檸檬桉樹油的驅蚊劑。

如果民眾發現可疑蚊蟲集中處,可通報病媒控制局,電話是(408)918-4770,網址:https://vector.sccgov.org/,或於病媒控制局網站上找到更多資訊與資源。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。