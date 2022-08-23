Santa Clara縣西尼毒病毒案例上升 當局積極推廣防蚊措施

【KTSF 傅景竑報導】

夏季乾旱期間，蚊子會傳播西尼羅病毒，在Santa Clara縣的案例上升，病媒控制局積極推廣防蚊措施，保護社區。

病媒控制局指，蚊蟲量在暑期炎熱期間容易增加，要防範西尼羅病毒在社區擴散，民眾應該清除積水源，並向該單位報告區內蚊子活動。

西尼羅病毒是加州最常見和最嚴重的媒介傳播疾病，自2003年起，全州有7千宗案例，其中400宗為死亡案例，今年已出現18宗感染案例，目前Santa Clara縣未出現感染者。

民眾在家中可以檢查水溝、花盆、雨桶等積水處，換洗常用寵物容器等生活用品，並避免過度澆灌花園庭院，確保蚊蟲不容易在家中滋生。

在戶外，民眾也可以避免感染病毒，病媒控制局建議在日出及黃昏時間避開戶外活動，如果長時間在戶外活動，建議穿著長袖長褲及亮色衣著，並使用含DEET、IR3535或檸檬桉樹油的驅蚊劑。

如果民眾發現可疑蚊蟲集中處，可通報病媒控制局，電話是(408)918-4770，網址：https://vector.sccgov.org/，或於病媒控制局網站上找到更多資訊與資源。

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