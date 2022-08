【KTSF】

加州參議員威善高(Scott Wiener)提出的SB57法案,建議於舊金山(三藩市)、奧克蘭(屋崙)市及洛杉磯,為有濫用藥物問題的人士提供安全注射中心,州長紐森否決了這項法案。

州長紐森發公文指,SB57法案容許在舊金山、奧克蘭以及洛杉磯設立沒有數目限制的安全注射中心,但沒有提供完善的運作計劃,也缺乏強而有力的領導。

紐森表示,擔心這樣做會導致不能預料的後果,因此否決法案。

提出法案的州參議員威善高表示,加州錯過了可以挽救濫藥人士性命的機會,他表示,安全注射中心在世界不同地方存在已有約30年,證實可以幫助濫藥人士避免死亡,減輕急症室的壓力,以及可以擴大戒毒治療。

