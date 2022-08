【KTSF 朱慧琪報導】

目前全美7日平均確診逾8萬宗COVID個案,當中的Omicron BA.5,也是全球主導病毒株,Pfizer藥廠促請監管機構批准為Omicron而設的改良疫苗,期望秋季可以開打。

聯邦食品及藥物管理局(FDA)要求Pfizer藥廠調整針對Omicron BA.4 和BA.5而設的疫苗,當局指,這比接種早期或感染後得到的免疫力,會更有保護力。

如果FDA批准Pfzier及BioNTech合作生產經改良後的疫苗,民眾最快可以在幾週內接種,政府已經訂購超過1億劑改良版加強針,而在較早前,Moderna藥廠也曾向監管機構申請推出類似針對Omicron的疫苗。

