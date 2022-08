【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)華埠的小西貢區,上週三清晨也發生槍擊案,一名女人於屋內身中多槍,她無生命危險。

警員接報,趕到第10街1100號路段現場女事主的家,向她作出急救。

救護車其後將她送院,事主情況穩定。

警方正調查案件,呼籲有線索的市民聯絡警方,電話是(510) 238-3426。

