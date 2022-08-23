華裔女牙醫奧克蘭遇劫 遭賊匪開槍擊斃（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭（屋崙）小西貢區接連發生企圖搶劫而導致的槍擊命案，繼上月17日，華裔網的司機馮幹和被殺之後，週日在同一個社區，一名在奧克蘭華埠執業的華裔女牙醫，也在一宗企圖搶劫案中槍死亡，有部分片段可能會引起觀眾不安，敬請留意。

案發於週日下午約2點奧克蘭市的小西貢區，位於東11街夾5 Avenue，閉路電視錄下事發經過。

畫面可見，一架白色房車靠近事主停泊於路邊的黑色房車，當時黑色房車剛泊好車，女事主下了車，一個人從白色房車下車，繞到黑色房車的右邊，嘗試打劫事主，現場傳出慘叫聲，之後再傳出三下槍聲，匪徒之後上車逃去。

事主車上的司機下車查看事主，事主送院後傷重死亡。

事主是56歲的徐麗麗，是一名牙醫，奧克蘭警察局長LeRonne Armstrong下午召開記者會交待案情，他表示，匪徒的動機是企圖搶劫，Armstrong表示，這種罪案不單是厚顏無恥，暴力更撕裂社區。

Armstrong說：「小西貢區在過去幾個星期受暴力影響，這很不幸，雖然警方在這區加派更多警力，也成功拘捕幾宗暴力案件的疑犯，但這區繼續受罪案影響，我為近日發生的事感到傷心。」

本台週一去過徐麗麗位於奧克蘭華埠富興中心的牙醫診所，診所職員拒絕受訪，附近亦有不願上鏡接受訪問的商戶，透露曾到死者的牙醫診所就診。

根據診所網站，女事主在上海接受牙醫訓練，1995年來到美國，及後在UCLA加大洛杉磯分校，及太平洋大學取得牙醫資格。

一名正幫助事主家人的華裔警員透露，事主的兒子及兩個姊妹都在上海，他們正處理文件，等候過來美國。

屋崙華埠商會主席陳錫澎（Carl Chan）指，事主樂於助人，是個優秀的牙醫。

陳錫澎說：「(她受到很多人的愛戴，這次的不幸是影響到整個社區。」

在小西貢案發現場附近，有不願露面的市民接受訪問時表示，週日聽到槍聲，然後叫鄰居報警。

附近市民說：「她已經在路邊躺在一旁，已經躺在那了，後來我看到警察剪掉她的衣服，她後面有個痕跡，有個子彈的痕跡。」

這名市民表示，看到事主的一名親友，於女事主中槍後抱住她。

社區成員週日於奧克蘭市政廳外集會，抗議亞太裔受到的暴力，對於事主的為人，同為醫生的屋崙華埠社區促進會主席莊錦鎮（Stewart Chen）就這樣說：「我第一次見她是四年前，她對社會很熱心的，她經常會捐款，參加社會活動，而且我的老婆是她的病人。」

莊錦鎮指，事主的離去，是對社區很大影響。

亦有事主的朋友指出，事主的病人都變成她的朋友。

徐麗麗的朋友劉先生說：「每年的國慶日或聖誕節，家裡開派對，她可以在家用兩天的時間為大家做飯。」

他指作為事主朋友，一定要追查到底。

劉先生說：「一定要把兇手抓到，要彰顯公義，不能讓兇手逍遙法外。」

這是奧克蘭市本年第77宗兇殺案，上月中華裔網的司機馮幹和，也在小西貢地區被企圖搶劫的匪徒槍殺，警方後來拘捕了一名成人疑犯，以及一名未成年疑犯。

而週日在同一個社區又發生槍殺華裔的命案，警方呼籲市民向警方提供有關兇殺案的線索，電話是(510) 238-3641。

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