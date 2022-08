華裔女牙醫奧克蘭遇劫 遭賊匪開槍擊斃（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭(屋崙)小西貢區接連發生企圖搶劫而導致的槍擊命案,繼上月17日,華裔網的司機馮幹和被殺之後,週日在同一個社區,一名在奧克蘭華埠執業的華裔女牙醫,也在一宗企圖搶劫案中槍死亡,有部分片段可能會引起觀眾不安,敬請留意。

案發於週日下午約2點奧克蘭市的小西貢區,位於東11街夾5 Avenue,閉路電視錄下事發經過。

畫面可見,一架白色房車靠近事主停泊於路邊的黑色房車,當時黑色房車剛泊好車,女事主下了車,一個人從白色房車下車,繞到黑色房車的右邊,嘗試打劫事主,現場傳出慘叫聲,之後再傳出三下槍聲,匪徒之後上車逃去。

事主車上的司機下車查看事主,事主送院後傷重死亡。

事主是56歲的徐麗麗,是一名牙醫,奧克蘭警察局長LeRonne Armstrong下午召開記者會交待案情,他表示,匪徒的動機是企圖搶劫,Armstrong表示,這種罪案不單是厚顏無恥,暴力更撕裂社區。

Armstrong說:「小西貢區在過去幾個星期受暴力影響,這很不幸,雖然警方在這區加派更多警力,也成功拘捕幾宗暴力案件的疑犯,但這區繼續受罪案影響,我為近日發生的事感到傷心。」

本台週一去過徐麗麗位於奧克蘭華埠富興中心的牙醫診所,診所職員拒絕受訪,附近亦有不願上鏡接受訪問的商戶,透露曾到死者的牙醫診所就診。

根據診所網站,女事主在上海接受牙醫訓練,1995年來到美國,及後在UCLA加大洛杉磯分校,及太平洋大學取得牙醫資格。

一名正幫助事主家人的華裔警員透露,事主的兒子及兩個姊妹都在上海,他們正處理文件,等候過來美國。

屋崙華埠商會主席陳錫澎(Carl Chan)指,事主樂於助人,是個優秀的牙醫。

陳錫澎說:「(她受到很多人的愛戴,這次的不幸是影響到整個社區。」

在小西貢案發現場附近,有不願露面的市民接受訪問時表示,週日聽到槍聲,然後叫鄰居報警。

附近市民說:「她已經在路邊躺在一旁,已經躺在那了,後來我看到警察剪掉她的衣服,她後面有個痕跡,有個子彈的痕跡。」

這名市民表示,看到事主的一名親友,於女事主中槍後抱住她。

社區成員週日於奧克蘭市政廳外集會,抗議亞太裔受到的暴力,對於事主的為人,同為醫生的屋崙華埠社區促進會主席莊錦鎮(Stewart Chen)就這樣說:「我第一次見她是四年前,她對社會很熱心的,她經常會捐款,參加社會活動,而且我的老婆是她的病人。」

莊錦鎮指,事主的離去,是對社區很大影響。

亦有事主的朋友指出,事主的病人都變成她的朋友。

徐麗麗的朋友劉先生說:「每年的國慶日或聖誕節,家裡開派對,她可以在家用兩天的時間為大家做飯。」

他指作為事主朋友,一定要追查到底。

劉先生說:「一定要把兇手抓到,要彰顯公義,不能讓兇手逍遙法外。」

這是奧克蘭市本年第77宗兇殺案,上月中華裔網的司機馮幹和,也在小西貢地區被企圖搶劫的匪徒槍殺,警方後來拘捕了一名成人疑犯,以及一名未成年疑犯。

而週日在同一個社區又發生槍殺華裔的命案,警方呼籲市民向警方提供有關兇殺案的線索,電話是(510) 238-3641。

