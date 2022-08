北加16歲少女失蹤兩週 屍體疑似尋回

【KTSF 傅景竑報導】

兩週前在沙加緬度以北Truckee特拉基鎮失蹤的16歲少女,案情有了最新進展,警方相信已找到疑似是失蹤者的屍體。

16歲的特拉基鎮居民Kiely Rodni,在8月6日的最後身影出現在當地附近的Prosser家庭露營區一場派對上,在她失蹤後,警方一直朝著綁架案方向調查。

但在稍早,內華達縣警長證實,在露營區附近的水庫中,找到疑似是Rodni的車輛,並在車內找到一具屍體,屍體將在週二進行化驗。

但最先找到這個車輛的並不是警方,而是一群自發行動的職業潛水員。

這個社群媒體直播上的公告,來自Adventures with Purpose一個自發性的水下聲納搜救潛水隊,他們辦到警方在幾週來未達成的任務。

內華達縣警長Shannan Moon說:「Adventures with Purpose做得很好,這麼快找到車輛,這也是靠我身後這些警察的辛勞。」

在週一的記者會上,內華達縣警長讚賞Adventures with Purpose的發現,指該團隊在大約離岸邊55英尺距離14英尺深的水中,找到翻倒的車輛。

家屬友人Beverly Ann說:「我們很慶幸她或許被找到了,我們祈求這會帶給她的家人安慰。」

家屬友人表示,Rodni生死未卜的狀態下,帶給家人及社區最大的痛苦,她的失蹤海報還貼在社區各處,全社區的居民及超過150位警察人員,兩週來尋找失蹤的Rodni,並表示該區域已重複尋遍,但最終還是在區內找到她。

內華達縣警察隊長Sam Brown說:「除非你做過這樣的搜救,這種搜查需要很大量的專業,而且很難完美。」

警方指經驗及專業器材是找到Rodni的關鍵,Adventures with Purpose也在受訪時分享他們的過程。

Adventures with Purpose潛水員Doug Bishop說:「Nick利用尖端的聲納科技,偵測到水中的物體,我確認它為大約14英尺深,離岸邊55英尺遠的車輛,我們用磁鐵標註此車輛後,Nick著裝潛入水中確認車輛。」

