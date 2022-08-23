德州將數千遊民送往紐約 是被迫還是自願（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

德州州府指出，過去兩週，已經把大概一千名遊民用巴士送往紐約，自4月起也有超過7千名遊民被送往首都華盛頓，這是德州州長Greg Abbott今年初實施的“用巴士送走人”計劃，至今引起不少爭議。

紐約市長Eric Adams指稱，德州當局是強制把遊民送上巴士，對方則否認，這到底是怎麼回事？

在德州的Eagle Pass，他們大部份來自委內瑞拉，都是向邊境巡邏隊自首的遊民。

聚集在這就是為了坐上巴士，開展1700英里的旅程，去華盛頓等待移民法庭排期審訊。

有些人覺得這是殘酷的計劃，但現實郤大相徑庭。

支持這群遊民的非營利機構Mission: Border Hope的執行總監Valeria Wheeler就表示，他們都是想坐上巴士的，這個機構在邊境設立了一個收容所，服務那些剛來到邊境尋求美國庇護的人士。

她注意到這巴士計劃所面對的政治爭議，但強調遊民都是想去首都華盛頓及紐約，沒有人是被迫。

這收容所平均每天接待500名遊民，當中大部份人在美國都有親人，如果經濟有能力的，短期內有機會重聚，但那些沒有親人在美國的人，則不知道該何去何從。

28歲的Genesis Figueroa就道出，她是自願上這一台去首都華盛頓的巴士，並表示很開心，雖然這是一趟40小時的巴士之旅，但她表示，從委內瑞拉長途跋涉，經歷千辛萬苦才來到德州，在途上她曾患上肺炎，她不介意與先生再花兩三天時間到首都華盛頓。

這對表兄弟郤經歷生死，Luis Pulido及Aynner Garrido花了六星期來到這收容所，但途上Luis的弟弟Juan郤在橫越Rio Grande大河時遇溺，萬不想到這尋夢之旅奪去他的生命。

這對表兄弟的坐上的巴士，目的地是芝加哥，但他們表明，中途會在肯塔基州與親人會合。

這機構的負責人也證實，當巴士離開德州後，沿途是會讓乘客下車的。

在州警辦完手續後，他們連同41名遊民都預備上車，Genesis指，希望能在做工支援老家的親人，那一對表兄弟在美國會在家人的餐廳中幫忙。

他們都感到興幸能坐上這有冷氣的巴士開展更好的未來。

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