德州將數千遊民送往紐約 是被迫還是自願（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

德州州府指出,過去兩週,已經把大概一千名遊民用巴士送往紐約,自4月起也有超過7千名遊民被送往首都華盛頓,這是德州州長Greg Abbott今年初實施的“用巴士送走人”計劃,至今引起不少爭議。

紐約市長Eric Adams指稱,德州當局是強制把遊民送上巴士,對方則否認,這到底是怎麼回事?

在德州的Eagle Pass,他們大部份來自委內瑞拉,都是向邊境巡邏隊自首的遊民。

聚集在這就是為了坐上巴士,開展1700英里的旅程,去華盛頓等待移民法庭排期審訊。

有些人覺得這是殘酷的計劃,但現實郤大相徑庭。

支持這群遊民的非營利機構Mission: Border Hope的執行總監Valeria Wheeler就表示,他們都是想坐上巴士的,這個機構在邊境設立了一個收容所,服務那些剛來到邊境尋求美國庇護的人士。

她注意到這巴士計劃所面對的政治爭議,但強調遊民都是想去首都華盛頓及紐約,沒有人是被迫。

這收容所平均每天接待500名遊民,當中大部份人在美國都有親人,如果經濟有能力的,短期內有機會重聚,但那些沒有親人在美國的人,則不知道該何去何從。

28歲的Genesis Figueroa就道出,她是自願上這一台去首都華盛頓的巴士,並表示很開心,雖然這是一趟40小時的巴士之旅,但她表示,從委內瑞拉長途跋涉,經歷千辛萬苦才來到德州,在途上她曾患上肺炎,她不介意與先生再花兩三天時間到首都華盛頓。

這對表兄弟郤經歷生死,Luis Pulido及Aynner Garrido花了六星期來到這收容所,但途上Luis的弟弟Juan郤在橫越Rio Grande大河時遇溺,萬不想到這尋夢之旅奪去他的生命。

這對表兄弟的坐上的巴士,目的地是芝加哥,但他們表明,中途會在肯塔基州與親人會合。

這機構的負責人也證實,當巴士離開德州後,沿途是會讓乘客下車的。

在州警辦完手續後,他們連同41名遊民都預備上車,Genesis指,希望能在做工支援老家的親人,那一對表兄弟在美國會在家人的餐廳中幫忙。

他們都感到興幸能坐上這有冷氣的巴士開展更好的未來。

