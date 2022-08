【KTSF】

國家衛生研究院的一項研究顯示,去年19至30歲的年輕人使用大麻和致幻劑,達到了歷史最高點。

這是國家衛生研究院自從1988年首次監測到這些趨勢以來,大麻的使用創歷史新高。

那些19到30歲年齡段的人說,去年也使用過致幻劑。

致幻劑的使用在2020年前的幾十年裡一直相對穩定,而在2021年達到歷史最高點。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。