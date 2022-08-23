白宮首席防疫專家Anthony Fauci將於12月離職

【KTSF 張麗月報導】
疫情期間在媒體頻頻曝光而出名，但也因此成為爭議人物的白宮首席防疫專家Anthony Fauci醫生，週一宣布將於12月正式離開聯邦政府。
81歲的Fauci醫生，現職是總統拜登的總醫療顧問，也是國家過敏及傳染病研究所的所長，就算在疫情之前，他已經領導聯邦政府應對HIV愛滋病及其他傳染病的工作。
他是美國頂尖的病毒免疫學專家，從列根總統開始就加入國家過敏及傳染病研究所，在這個研究所工作了38年，他總共為七任美國總統提供醫療上的諮詢和意見。
Fauci醫生發表聲明說，他將不會退休，繼續工作，他離任後將會展開職業生涯的新一頁，據講他將尋求政府以外的工作，以幫助推動先進科學及公共衛生，感染下一代的科學領袖，以面對將來傳染病的威脅，為世界作好準備。
網上的公共輿論對他的離職有兩極的反應，支持他的人認為，他為國家作出巨大的貢獻，是抗疫英雄，但有更多網民就認為他早走早著，除了批評他在對抗HIV愛滋病毒的表現不好之外，也指責他在新型肺炎爆發初期，防疫政策搖擺不定，比如最先叫人不用戴口罩，隨後又叫人不但要戴口罩，還要帶兩個口罩。
不少網民指責他刻意隱瞞沙士二型冠狀病毒的來源，認為是同他領導下的傳染病學院與國家衛生研究院，曾經支持中國武漢病毒研究所對冠狀病毒進行「增益功能」研究有關，而這一點正是國會共和黨人最質疑他的事情。
當中以肯塔基州聯邦參議員Ran Paul對他的抨擊最為激烈，Fauci否認有關的指控，但他所引起的爭議強烈到，他自己都接到死亡威脅。
此外，他在防疫政策上，也與時任總統特朗普有分歧而引起爭議。
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