白宮首席防疫專家Anthony Fauci將於12月離職

【KTSF 張麗月報導】

疫情期間在媒體頻頻曝光而出名,但也因此成為爭議人物的白宮首席防疫專家Anthony Fauci醫生,週一宣布將於12月正式離開聯邦政府。

81歲的Fauci醫生,現職是總統拜登的總醫療顧問,也是國家過敏及傳染病研究所的所長,就算在疫情之前,他已經領導聯邦政府應對HIV愛滋病及其他傳染病的工作。

他是美國頂尖的病毒免疫學專家,從列根總統開始就加入國家過敏及傳染病研究所,在這個研究所工作了38年,他總共為七任美國總統提供醫療上的諮詢和意見。

Fauci醫生發表聲明說,他將不會退休,繼續工作,他離任後將會展開職業生涯的新一頁,據講他將尋求政府以外的工作,以幫助推動先進科學及公共衛生,感染下一代的科學領袖,以面對將來傳染病的威脅,為世界作好準備。

網上的公共輿論對他的離職有兩極的反應,支持他的人認為,他為國家作出巨大的貢獻,是抗疫英雄,但有更多網民就認為他早走早著,除了批評他在對抗HIV愛滋病毒的表現不好之外,也指責他在新型肺炎爆發初期,防疫政策搖擺不定,比如最先叫人不用戴口罩,隨後又叫人不但要戴口罩,還要帶兩個口罩。

不少網民指責他刻意隱瞞沙士二型冠狀病毒的來源,認為是同他領導下的傳染病學院與國家衛生研究院,曾經支持中國武漢病毒研究所對冠狀病毒進行「增益功能」研究有關,而這一點正是國會共和黨人最質疑他的事情。

當中以肯塔基州聯邦參議員Ran Paul對他的抨擊最為激烈,Fauci否認有關的指控,但他所引起的爭議強烈到,他自己都接到死亡威脅。

此外,他在防疫政策上,也與時任總統特朗普有分歧而引起爭議。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。