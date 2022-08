【KTSF】

美國經濟何時會進入衰退期?經濟學家給出了預測。

根據美國商業經濟學會的一項民調,72%的經濟學家預計.美國將在2023年中期進入經濟衰退,同時有19%的經濟學家認為,經濟衰退已經開始。

這次半年度調查結果,是依據8月初對200名NABE全國商貿協會成員的問詢。

聯儲局主席包維爾最近表示,在潛在的經濟衰退之前,會有機會控制通脹,但這樣做更加艱難,因為聯儲局正在大幅加息,以降低通脹。

