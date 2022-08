【KTSF】

德州達拉斯在不到一天內,就降下相當於整個夏季的降雨量,導致洪水暴發,因此當地警方回應了468通救援電話。

Dallas Fire-Rescue消防局官員Joseph Martinez說:「當中很多求救的民眾,都是在高水位的地方,水位上漲快得出乎意料,不少人因此困在車裡,也有人家淹水,他們可能是老人和殘疾人士,需要特殊的設備來維持生命,所以他們需要我們幫忙撤走

國家氣象局表示,自星期日下午以來,達拉斯市已經下了大約10英寸的雨,而達拉斯地區一個夏季平均降雨7至8英寸之間。

洪水暴發淹沒街道和民居,因此當地警局和消防局收到多個救援電話,洪水發生在達拉斯乾旱期間,德州今年頭半年期間極度乾燥。目前其他地區仍然有乾旱問題。

