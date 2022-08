【KTSF】

在美國撫養孩子的成本正在上升,中產階級養一個孩子要花費31萬美元。

在美國擁有一個家庭所需的資金正在增加,根據布魯金斯學會最近的預估,中產階級有兩個孩子的雙親家庭,撫養每個孩子要花費31萬美元。

研究人員的計算是基於2015年出生的孩子成長到17歲,所需的全部費用比聯邦農業部在2017年的預估要多出8萬元。

