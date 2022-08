【有線新聞】

據報中國國家主席習近平,曾要求美國總統拜登阻止眾議院議長佩洛西訪台,但遭拒絕。

華盛頓郵報引述白宮官員指,中美元首上月通話時,習近平要求拜登設法阻止佩洛西訪台。但拜登指恕難從命,認為佩洛西與其他國會議員,可自行決定外訪,警告中方不應挑釁和脅迫。

佩洛西當時表明,除非拜登直接要求她不要訪台或者台方撤回邀請,才會重新考慮。

