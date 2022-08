數十無薪工作越南人 集體逃出柬埔寨賭場

【有線新聞】

柬埔寨傳媒報道,數十名在當地賭場無薪工作的越南人集體逃走,警方調查是否涉及非法禁錮,並拘捕賭場一名中國籍主管。內政大臣韶肯表示,正全力營救人口販運受害者。

網上片段見到,數十人突然衝出賭場,多名黑衣男士揮動木棍和金屬棒從後追趕,多人跳河游到對岸的越南。柬埔寨傳媒報道,南部接壤越南邊境干丹省一間賭場,周四多名越南籍員工破門逃走。警方和移民局指,逃走的包括40名越南人他們都無入境紀錄,一名中國籍主管被扣查。

越南邊防部門則指,救起了35男5女正確認他們身份,另外一人被河水沖走、一人被賭場職員捉回。獲救人士透露,他們為多間線上賭場工作過勞且沒有薪金和休假,一名20歲的女職員指,過去四個月每日工作14小時,如果拒絕就被人虐打。

另外傳媒又報道,菲律賓大使館要求金邊政府協助營救四名公民,稱他們被困在西南部戈公省的娛樂場所,被迫從事電訊詐騙。

柬埔寨內政大臣韶肯表示,正全力營救人口販運受害者,又指警方周四在干丹省及西哈努克省巡查了有外國人居住或工作的酒店、租住物業和賭場,行動中拘捕數人涉嫌組織人口販運,也救出相信是受害者,但無透露人數及國籍。他指這些外國人都說是受高薪引誘來當地工作,但抵埗後被迫從事非法活動。

