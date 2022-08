【KTSF】

東灣Union City一間墨西哥餐廳,週五晚深夜發生槍擊案,兩個人受傷。

警方在週五晚上11時50分接報,Alvarado Niles Road 33306號一間墨西哥餐廳發生槍擊案,警方描述餐廳當時很多人,在裡面找到了兩名分別28和29歲的男子涉嫌開槍,兩人受傷被送往醫院,無生命危險。

開槍動機仍然調查中,警方指槍擊案是單一事件,對公眾沒有造成威脅。

