台灣兩名警員追捕疑犯時遇襲身亡,警方正追緝兇徒。

警員在案發現場拉起封鎖區調查,又在遇襲警員的巡邏車及周邊蒐證。案發在星期一大約中午,台南兩名警員追捕盜竊案通緝犯時,在安南區一處偏僻的公墓附近遇襲。

兩人的頭、頸及手部有多處刀傷,其中一人遭割喉。台南市警局局長方仰寧表示:「首先我得很遺憾的向大家報告,我們兩位英勇的同人,醫院目前都宣布因工殉職。」

警方指其中一名警員曾使用配槍,但目前找不到該把槍及彈匣。方仰寧說:「現場也有彈孔,但這個彈孔,我們研判也有可能是警用的子彈,那目前因為現場封鎖,目前已經實施完整的管制,還在搜證當中。」

台灣警方起初懷疑案件是被追緝的男人所為,但其後對比行兇者的髮型及身材後,相信犯案者另有其人,警方正全力追捕疑兇。

