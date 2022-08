【KTSF】

駐舊金山(三藩市)台北經文處處長賴銘琪近日投書《猶他新聞報》,呼籲國際社會制止中國威權主義擴張,共同維護自由和平的印太地區。

《猶他新聞報 Deseret News》週五刊出這份投書,標題為「中國的擴張主義不會止步於臺灣」。

賴銘琪表示,中國藉著聯邦眾議院議長普洛西訪台,在台灣周邊海空域實施大規模軍演並發射導彈,目的為向外界昭告已做好武統台灣的準備,並意圖嚇阻其他國家,還以經濟脅迫、網絡攻擊和假訊息宣傳作為武器,想削弱台灣民心士氣,此舉已公然危害台海及印太地區的和平與安全。

他呼籲國際社會譴責,中國不負責任的行為,因為其威權擴張意圖,不會止步於臺灣,而是已擴展到太平洋和以外地區。

