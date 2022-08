【有線新聞】

訪問台灣的美國印第安納州州長霍爾科姆,率領經貿及學術代表團會晤蔡英文。

雙方在總統府會面,蔡英文指美國通過《晶片與科學》法案後,印第安納州期望成為業界科技中心,發展方向與台灣不謀而合;經濟安全是國家及區域安全重要支柱,台灣有能力和意願加強與民主伙伴合作,建構民主晶片的永續供應鏈。而台灣面對大陸在台海周邊的軍事威脅之際,民主陣線的盟友更要團結加強合作。

霍爾科姆稱很期待簽署一系列合作備忘錄,代表團訪問四日,將拜會晶片廠商代表。

