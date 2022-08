州府撥款350萬翻新舊金山日落區一康樂中心 建新社區中心（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

加州眾議員丁右立(Phil Ting)公佈,加州於財政預算中撥出350萬,翻新舊金山(三藩市)日落區一間康樂中心,及建設一間新的社區中心,為該區的亞太裔長者服務。

根據安老自助處,長者人口急速上升,舊金山2030年前,三分一居民都會是60歲或以上,當中過半都是亞太裔。

丁右立公佈於財政預算中撥出350萬,用於舊金山日落區兩間長者設施,撥款當中230萬,會用作翻新日落康樂中心,這間康樂中心多年來為長者服務,設施已經好幾年沒做維修。

而其餘120萬,會用作建設安老自助處,位於Taraval街的社區中心。

丁右立指,有鑑近日最少有兩名亞太裔長者於舊金山被襲擊,長者需要一個安全的空間。

丁右立說:「這個撥款可以把這個康樂中心修理,特別是可以幫助很多家庭,很多老年人,他們是每天過來吃午飯,然後你看到外面,有很多小孩都這裡玩。」

安老自助處行政總裁鍾月娟(Anni Chung)指,感激丁右立這筆撥款。

鍾月娟說:「今天其實是雙喜臨門,丁右立議員撥款230萬去重建這個康樂中心,亦撥了120萬去建設Taraval新的中心,就快可以開始改建,所以這真是雙喜臨門。」

日落康樂中心自1992年投入服務以來,一直需要翻新,該日落康樂中心為日落區,超過2千名長者提供午餐,更為他們提供活動的地方。

