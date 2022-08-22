州府撥款350萬翻新舊金山日落區一康樂中心 建新社區中心（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

加州眾議員丁右立（Phil Ting）公佈，加州於財政預算中撥出350萬，翻新舊金山（三藩市）日落區一間康樂中心，及建設一間新的社區中心，為該區的亞太裔長者服務。

根據安老自助處，長者人口急速上升，舊金山2030年前，三分一居民都會是60歲或以上，當中過半都是亞太裔。

丁右立公佈於財政預算中撥出350萬，用於舊金山日落區兩間長者設施，撥款當中230萬，會用作翻新日落康樂中心，這間康樂中心多年來為長者服務，設施已經好幾年沒做維修。

而其餘120萬，會用作建設安老自助處，位於Taraval街的社區中心。

丁右立指，有鑑近日最少有兩名亞太裔長者於舊金山被襲擊，長者需要一個安全的空間。

丁右立說：「這個撥款可以把這個康樂中心修理，特別是可以幫助很多家庭，很多老年人，他們是每天過來吃午飯，然後你看到外面，有很多小孩都這裡玩。」

安老自助處行政總裁鍾月娟（Anni Chung）指，感激丁右立這筆撥款。

鍾月娟說：「今天其實是雙喜臨門，丁右立議員撥款230萬去重建這個康樂中心，亦撥了120萬去建設Taraval新的中心，就快可以開始改建，所以這真是雙喜臨門。」

日落康樂中心自1992年投入服務以來，一直需要翻新，該日落康樂中心為日落區，超過2千名長者提供午餐，更為他們提供活動的地方。

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