San Mateo市政廳舉辦反仇亞論壇 多名亞太裔領袖出席（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

週五傍晚San Mateo市政廳舉辦了反仇亞論壇，邀請了三位講者，與亞裔社區居民分享如何提升公民領導力、社區安全及政治參與。

週五傍晚在San Mateo市政廳舉行的停止仇亞論壇，邀請到三位講者與居民分享，該如何提高公民領導力、社區安全及政治影響力。

這次的論壇是由市議會成員，及亞裔社區的幾位代表號召，包括在近期也在自己社區內遭受仇亞攻擊的San Mateo市議員李美恩（Amourence Lee）。

李美恩說：「有很強大、團結的聲音，抵制種族歧視與亞裔歧視，並宣導我們的價值，但我認為此時我們看到持續不斷的攻擊，而我們需要將力量化為行動。」

與李美恩市議員受訪的，也在日前也遭仇亞攻擊的Milbrae市議員馮嘉輝（Anders Fung），除了要注意仇亞攻擊的上升，馮嘉輝市議員希望動員亞裔社區居民利用投票權增加社區的影響力。

馮嘉輝說：「投票是你最重要的發聲管道，是你需要參與最重要的過程，因為那就是你的聲音，而這就是保證你看到改善的最好方式。」

講者之一的Christine Chen，是非牟利組織APIAvote的執行董事，她也表示，亞裔及太平島民社區，在多項社會議題上的發聲全較低，這個社區也在投票上比其他族裔來的少，她認為這些大多是移民公民的社區，注重於民生所需時，忽略的是政治參與的重要性。

Chen說：「我們要有辦法參與討論，確保我們的議題被聽到，我們必須投票。」

她也提到亞裔族群要參與政治的一項障礙是語言隔閡。

Chen說：「從我們過去的調查，亞裔投票者及移民投票者，如果有語言上的限制，他們就有較小的機率登記與參與投票。」

這項觀察，也與另一位講者所做的簡報數據相符，依據南加州大學Center for Inclusive Democracy，針對San Mateo縣所做的調查，有登記投票的亞裔選民的實際投票的只有33.8%，是加州58個縣市中的28名，但實際投票者卻只佔亞裔選民人口的22.3%，還有很大的進步空間。

第三位講者是San Mateo警察局長，向亞裔社區民眾報告如何加強社區安全，警方也增加原本就設立的巡邏，並針對亞裔社區，更進一步的加強危安宣導，從多方的教育及溝通。

市議員李美恩希望，亞裔社區的問題可以從團結亞裔居民的力量開始解決。

李美恩說：「如果我們不在此時站起來，我們不聽取社區的需要，誰會回應我們？誰會動員我們，如果我們自己不動員起來？」

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