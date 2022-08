San Mateo市政廳舉辦反仇亞論壇 多名亞太裔領袖出席（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

週五傍晚San Mateo市政廳舉辦了反仇亞論壇,邀請了三位講者,與亞裔社區居民分享如何提升公民領導力、社區安全及政治參與。

週五傍晚在San Mateo市政廳舉行的停止仇亞論壇,邀請到三位講者與居民分享,該如何提高公民領導力、社區安全及政治影響力。

這次的論壇是由市議會成員,及亞裔社區的幾位代表號召,包括在近期也在自己社區內遭受仇亞攻擊的San Mateo市議員李美恩(Amourence Lee)。

李美恩說:「有很強大、團結的聲音,抵制種族歧視與亞裔歧視,並宣導我們的價值,但我認為此時我們看到持續不斷的攻擊,而我們需要將力量化為行動。」

與李美恩市議員受訪的,也在日前也遭仇亞攻擊的Milbrae市議員馮嘉輝(Anders Fung),除了要注意仇亞攻擊的上升,馮嘉輝市議員希望動員亞裔社區居民利用投票權增加社區的影響力。

馮嘉輝說:「投票是你最重要的發聲管道,是你需要參與最重要的過程,因為那就是你的聲音,而這就是保證你看到改善的最好方式。」

講者之一的Christine Chen,是非牟利組織APIAvote的執行董事,她也表示,亞裔及太平島民社區,在多項社會議題上的發聲全較低,這個社區也在投票上比其他族裔來的少,她認為這些大多是移民公民的社區,注重於民生所需時,忽略的是政治參與的重要性。

Chen說:「我們要有辦法參與討論,確保我們的議題被聽到,我們必須投票。」

她也提到亞裔族群要參與政治的一項障礙是語言隔閡。

Chen說:「從我們過去的調查,亞裔投票者及移民投票者,如果有語言上的限制,他們就有較小的機率登記與參與投票。」

這項觀察,也與另一位講者所做的簡報數據相符,依據南加州大學Center for Inclusive Democracy,針對San Mateo縣所做的調查,有登記投票的亞裔選民的實際投票的只有33.8%,是加州58個縣市中的28名,但實際投票者卻只佔亞裔選民人口的22.3%,還有很大的進步空間。

第三位講者是San Mateo警察局長,向亞裔社區民眾報告如何加強社區安全,警方也增加原本就設立的巡邏,並針對亞裔社區,更進一步的加強危安宣導,從多方的教育及溝通。

市議員李美恩希望,亞裔社區的問題可以從團結亞裔居民的力量開始解決。

李美恩說:「如果我們不在此時站起來,我們不聽取社區的需要,誰會回應我們?誰會動員我們,如果我們自己不動員起來?」

