俄「普京大腦」極右政評家親睹女兒車上遭炸斃

【有線新聞】

俄羅斯極右派政治分析家、被視為「普京大腦」的杜金,親眼目睹女兒在汽車炸彈襲擊中喪生。有輿論質疑是烏克蘭所為,烏方否認指控。

汽車爆炸後火光熊熊。親眼目睹女兒遇害的杜金不知所措,雙手抱頭。

被炸的汽車原本是杜金乘坐;當地周六晚,他與女兒杜金娜出席活動及演說後,駕車返回莫斯科。

杜金娜最後一刻決定駕駛和借用父親的車,結果在市郊40公里外一處地點當場被炸死,聯邦偵查委員會正循謀殺方向調查。

杜金的親屬,還有烏克蘭東部親俄派領袖及一些俄羅斯政界人士都質疑,烏克蘭可能牽涉爆炸襲擊,原本目標可能是杜金。

杜金立場極度右傾,除了支持攻打烏克蘭,又主張建立結合所有操俄羅斯語國家的新俄羅斯。2014年吞併克里米亞後,杜金亦成為西方的制裁對象之一。

至於29歲死者、任職記者的杜金娜,立場亦與父親相近。她早前曾到烏克蘭參觀被俄方攻佔的亞速鋼鐵廠,今年亦被西方指控散播俄烏戰事的不實訊息,列入制裁名單。

