小兒麻痺症在美國重現 民眾應否提高警惕

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被認為在美國被杜絕的小兒麻痺症（Polio），現在又在美國出現，而紐約的污水也探測到病毒，民眾是否應該對此提高警惕。

舊金山（舊金山）加大的傳染病學專家George Rutherford表示，台灣在80年代初期爆發小兒麻痺症的時候，他在聯邦疾控中心（CDC）工作，見到許多人因病局部癱瘓。

紐約目前出現一個染病人士，就有局部癱瘓的症狀，專家相信，這個病人是在國外染病，而這個國家使用的疫苗中有活病毒，而出現病毒變種的問題。

Rutherford表示，目前的科學可以很早的探測到病毒，從人們經歷新冠病毒疫情，現在也提高警惕。

美國大多數人都有接種Polio疫苗，史丹福大學兒科醫生Yvette Maldonado表示，擔心的是一些沒有接種相關疫苗的社區，在加州甚至灣區都有，所以沒有接種疫苗的人，都會有感染病毒的威脅。

專家表示，因為在新冠疫情下，有些孩童錯過接種Polio疫苗的機會。

Maldonado表示，過去兩年的數據可以推斷，全國有1,400到1,500個孩童沒有接種Polio疫苗。

傳染病學專家表示，疫苗在美國每年救了大約3萬人的生命，所以現在希望因為有脊髓灰質炎的再度出現，能夠再提高人們對及時接種疫苗的重要。

Maldonado表示，家長要考慮到不要孩子染病之後才後悔。

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