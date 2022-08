小兒麻痺症在美國重現 民眾應否提高警惕

【KTSF】

被認為在美國被杜絕的小兒麻痺症(Polio),現在又在美國出現,而紐約的污水也探測到病毒,民眾是否應該對此提高警惕。

舊金山(舊金山)加大的傳染病學專家George Rutherford表示,台灣在80年代初期爆發小兒麻痺症的時候,他在聯邦疾控中心(CDC)工作,見到許多人因病局部癱瘓。

紐約目前出現一個染病人士,就有局部癱瘓的症狀,專家相信,這個病人是在國外染病,而這個國家使用的疫苗中有活病毒,而出現病毒變種的問題。

Rutherford表示,目前的科學可以很早的探測到病毒,從人們經歷新冠病毒疫情,現在也提高警惕。

美國大多數人都有接種Polio疫苗,史丹福大學兒科醫生Yvette Maldonado表示,擔心的是一些沒有接種相關疫苗的社區,在加州甚至灣區都有,所以沒有接種疫苗的人,都會有感染病毒的威脅。

專家表示,因為在新冠疫情下,有些孩童錯過接種Polio疫苗的機會。

Maldonado表示,過去兩年的數據可以推斷,全國有1,400到1,500個孩童沒有接種Polio疫苗。

傳染病學專家表示,疫苗在美國每年救了大約3萬人的生命,所以現在希望因為有脊髓灰質炎的再度出現,能夠再提高人們對及時接種疫苗的重要。

Maldonado表示,家長要考慮到不要孩子染病之後才後悔。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。