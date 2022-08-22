Palo Alto有教堂計畫讓無家者在停車場過夜 惹附近居民非議

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灣區最富裕的社區之一，南灣Palo Alto有教堂計畫將停車場提供給無家可歸人士過夜，不過地點和施行方式引發居民爭議。

First Congregational是Palo Alto最大的教堂之一，目前正計畫晚間開放教堂後面的停車場，讓無家可歸人士過夜，不過這裏的樹叢後面就是住宅。

助理牧師Eileen Altman表示，將設置流動廁所，每隔一個停車位，可以停一輛車過夜，每晚7點後，將開放讓四輛房車進入，讓無家可歸人士可以在車裏睡覺過夜，並在隔天早上7點前離開。

助理牧師指，這將為有需要的人在找到永久房屋前，有一個安全的暫時休息站。

該教堂不會因這項計畫收錢獲利，將有一個非牟利組織，幫忙在這裡過夜的無家可歸人士尋找長期居所。

不過附近居民表示，這四個停車位，太靠近附近住宅，有的離住家後院只有20英呎。

還有鄰居指，住家與停車場計畫設置的流動廁所之間，只隔了一個籬笆。

本地五號電視台前往當地採訪時，鄰居都不願上境。

不過許多人表示，並不反對這個計畫，只是對地點有意見。

有居民認為，該教堂可以利用正門前較大的停車場，而非教堂後面，指教堂前面與住宅之間有更多緩衝空間。

有受訪居民表示，自己也是移民，來自窮困國家，不反對伸出援手，只是擔心家裏的小孩，因此有安全疑慮。

教堂方則表示，前面的停車場晚間活動較多，後面這個停車場則比較少人出入。

許多鄰居也希望，該計畫能夠對無家可歸人士作背景調查，嚴禁性犯罪或是暴力前科。

教堂方則表示，合作的非牟利機構會確保沒有危險人物。

有支持該計畫的人士批評，附近百萬房屋居民，不願意面對無家可歸人士問題。

教堂方面表示，所謂不要在自家後院的想法，是因為恐懼，害怕改變。

有鄰居則指，該教堂只為自己著想，不願影響正門觀瞻，後面比較方便，卻沒想到鄰居要因此付出代價。

Palo Alto市議會星期一將對該計畫投票表決。

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