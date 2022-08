Palo Alto有教堂計畫讓無家者在停車場過夜 惹附近居民非議

【KTSF】

灣區最富裕的社區之一,南灣Palo Alto有教堂計畫將停車場提供給無家可歸人士過夜,不過地點和施行方式引發居民爭議。

First Congregational是Palo Alto最大的教堂之一,目前正計畫晚間開放教堂後面的停車場,讓無家可歸人士過夜,不過這裏的樹叢後面就是住宅。

助理牧師Eileen Altman表示,將設置流動廁所,每隔一個停車位,可以停一輛車過夜,每晚7點後,將開放讓四輛房車進入,讓無家可歸人士可以在車裏睡覺過夜,並在隔天早上7點前離開。

助理牧師指,這將為有需要的人在找到永久房屋前,有一個安全的暫時休息站。

該教堂不會因這項計畫收錢獲利,將有一個非牟利組織,幫忙在這裡過夜的無家可歸人士尋找長期居所。

不過附近居民表示,這四個停車位,太靠近附近住宅,有的離住家後院只有20英呎。

還有鄰居指,住家與停車場計畫設置的流動廁所之間,只隔了一個籬笆。

本地五號電視台前往當地採訪時,鄰居都不願上境。

不過許多人表示,並不反對這個計畫,只是對地點有意見。

有居民認為,該教堂可以利用正門前較大的停車場,而非教堂後面,指教堂前面與住宅之間有更多緩衝空間。

有受訪居民表示,自己也是移民,來自窮困國家,不反對伸出援手,只是擔心家裏的小孩,因此有安全疑慮。

教堂方則表示,前面的停車場晚間活動較多,後面這個停車場則比較少人出入。

許多鄰居也希望,該計畫能夠對無家可歸人士作背景調查,嚴禁性犯罪或是暴力前科。

教堂方則表示,合作的非牟利機構會確保沒有危險人物。

有支持該計畫的人士批評,附近百萬房屋居民,不願意面對無家可歸人士問題。

教堂方面表示,所謂不要在自家後院的想法,是因為恐懼,害怕改變。

有鄰居則指,該教堂只為自己著想,不願影響正門觀瞻,後面比較方便,卻沒想到鄰居要因此付出代價。

Palo Alto市議會星期一將對該計畫投票表決。

