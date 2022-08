【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭(屋崙)小西貢區接連發生企圖搶劫而導致的槍擊命案,繼上月17日,華裔網的司機馮幹和被殺之後,週日在同一個社區,一名在奧克蘭華埠執業的華裔女牙醫,也在一宗企圖搶劫案中槍死亡,有部分片段可能會引起觀眾不安,敬請留意。

案發於週日下午約2點奧克蘭市的小西貢區,位於東11街夾5 Avenue,閉路電視錄下事發經過。

