學生自帶午餐如不能放冰箱 家長該怎辦

【KTSF 周正鈞報導】

開學了,學生自帶的午餐,如果不能放在學校的冰箱中,家長該怎麼辦?

每天家長為小朋友準備一個營養均衡的午餐盒上學,假如沒有正確地準備和存放午餐盒,食物可能會受到污染或變壞。

聯邦農業部食物安全專家Karen Hunter建議家長購買隔熱的午餐盒,和讓食物保持冷度的東西。

Hunter說:「一是可循環冷凍的凝膠包,第二個選擇就是把果汁或水壺冰凍,早上放好到午餐時就可以飲用,也可以把午餐食物保持華氏40度以下。」

當準備午餐的時候,保持雙手和準備食物的地方清潔,避免交叉感染。

假如在上學前一晚準備午餐盒,把它在冰箱的時候,請打開食物盒的蓋子,讓冷空氣保持流動,第二天早上用冷凍的凝膠包,保持食物的冷度,並讓孩子在吃前不要打開隔熱袋子。

另外,不要吃午餐剩下來的東西。

Hunter說:「比如有肉類的三文治,在午餐時是冷的,但放學後食物的溫度就不在安全範圍內。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。