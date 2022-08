東南亞騙案香港警方拘5人 包括懷疑集團骨幹成員

【有線新聞】

香港警方拘捕5名男女,涉嫌透過求職騙案誘騙港人到東南亞,至於求助的港人增加至36人,當中22人懷疑被禁錮,9人失聯。

其中一名被捕的17歲女子在天水圍警署接受調查後,再被探員押走,據了解她負責在社交平台發文招攬受害人。被捕的另外4人,包括2名懷疑集團骨幹成員。

有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東說:「說有些很好的工作,高報酬、低要求,與賭場、地產有關,或者純粹開戶口可以得到報酬,這些都是脫離現實的工作機會。往往一下機已經被人扣押護照,從而轉送到所謂行騙中心,強迫他們繼續欺騙其他人。」

36名求助港人分別身處緬甸及柬埔寨,警方已確認14人的人身安全和自由,11人已回港、3人仍在當地,其餘22人懷疑仍然被禁錮,已聯絡到13人、9人未找到。

何振東說:「所謂跑不到數,往往有不人道對待,不是很多人受到身體傷害,可能想逃走,被人掌摑一兩巴。長期性、系統性的身體傷害,暫時未掌握太多這方面資料,他們基本上人身安全問題不大。」

警方說新設的入境處WhatsApp專線,收到過百個求助電話和短訊,只有4宗跟求職騙案有關,呼籲市民不要濫用。

據了解,入境處專線收到有人查詢辦事處的工作時間,如何填表等懷疑惡搞訊息。

