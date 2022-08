【KTSF】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)授權Novavax新型肺炎疫苗,可以緊急使用於12至17歲青少年。

7月份當局曾授權Novavax疫苗予成年人接種,現在當局宣佈,也可作為12至17歲首兩劑疫苗。

Novavax表示,其疫苗在青少年中的總體療效約為80%,而在成人中則達到90%。

該公司的總裁表示,根據數據,該公司相信其疫苗能夠對多種變種病毒,包括Omicron BA.4和BA.5有廣泛和持久的保護力。

Novavax疫苗是美國上市的第四種新型肺炎疫苗,與其他公司不同,它是棘蛋白疫苗,比mRNA疫苗更傳統。

