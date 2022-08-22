購買電動車可獲高達7,500元退稅 哪些電動車合資格（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

油價仍然高企，很多人選擇更換電動車，拜登總統早前簽署的《降低通脹法案》，其中一項條款會延續購買電動車可退稅高達7,500元的優惠，但當中也有不少限制，到底哪些電動車合資格？

根據明年生效的《降低通脹法案》，由2023年1月1日起，買全新在美國最後組裝的電動車，可獲高達7,500元退稅，當中一半稅務優惠必須符合電池礦物質成份的要求，另一半稅務優惠，必須符合電池的組件要求。

此外，買二手的電動車或油電混合車，也可獲高達4千元的稅務優惠，但是不得超過該車輛售價的30%，並且必須在2032年12月31之前購買。

這些稅務優惠設有條件限制，在年收入上限方面，單身稅戶是15萬，家長稅戶是22.5萬，配偶共同報稅是30萬。

在車價方面，電動私家車售價不能高於55,000元，而電動pickup或SUV汽車的售價則不能高於8萬元。

更重要的是有拜登提倡「美國製造」規定，電動車因此必須在北美洲組裝，所用的組件與電池礦物質必須在美國生產，當中四成的重要礦物成份，必須在美國或同美國有自由貿易協定的國家開採及處理，有關的優惠門檻亦會逐年增加。

到2029年時，必須要百分百北美製造。

根據能源部的數據，目前至少有31款22年至23年合資格的電動車，包括2022年的Tesla Model 3、X和Y、Audi Q5和BMW X5，以及22和23年的BMW 330e 和 Nissan Leaf等等。

但是當局也提醒，一些車型會在多個地方生產，製造地點可能會根據車輛生產的年份日期而有所不同，因此由主要汽車製造商組成的汽車創意聯盟指出，市面上現有的電動車，沒有一款符合規定獲得全額稅務優惠，有些受歡迎的電動車，更因為不在美國組裝，而令買家不再得到稅務優惠。

買家可以在國家公路交通安全管理局（NHTSA）網頁輸入VIN號碼和型號年份，查詢車輛的生產地方，網址：https://vpic.nhtsa.dot.gov/Decoder/

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