購買電動車可獲高達7,500元退稅 哪些電動車合資格（視頻）

油價仍然高企,很多人選擇更換電動車,拜登總統早前簽署的《降低通脹法案》,其中一項條款會延續購買電動車可退稅高達7,500元的優惠,但當中也有不少限制,到底哪些電動車合資格?

根據明年生效的《降低通脹法案》,由2023年1月1日起,買全新在美國最後組裝的電動車,可獲高達7,500元退稅,當中一半稅務優惠必須符合電池礦物質成份的要求,另一半稅務優惠,必須符合電池的組件要求。

此外,買二手的電動車或油電混合車,也可獲高達4千元的稅務優惠,但是不得超過該車輛售價的30%,並且必須在2032年12月31之前購買。

這些稅務優惠設有條件限制,在年收入上限方面,單身稅戶是15萬,家長稅戶是22.5萬,配偶共同報稅是30萬。

在車價方面,電動私家車售價不能高於55,000元,而電動pickup或SUV汽車的售價則不能高於8萬元。

更重要的是有拜登提倡「美國製造」規定,電動車因此必須在北美洲組裝,所用的組件與電池礦物質必須在美國生產,當中四成的重要礦物成份,必須在美國或同美國有自由貿易協定的國家開採及處理,有關的優惠門檻亦會逐年增加。

到2029年時,必須要百分百北美製造。

根據能源部的數據,目前至少有31款22年至23年合資格的電動車,包括2022年的Tesla Model 3、X和Y、Audi Q5和BMW X5,以及22和23年的BMW 330e 和 Nissan Leaf等等。

但是當局也提醒,一些車型會在多個地方生產,製造地點可能會根據車輛生產的年份日期而有所不同,因此由主要汽車製造商組成的汽車創意聯盟指出,市面上現有的電動車,沒有一款符合規定獲得全額稅務優惠,有些受歡迎的電動車,更因為不在美國組裝,而令買家不再得到稅務優惠。

買家可以在國家公路交通安全管理局(NHTSA)網頁輸入VIN號碼和型號年份,查詢車輛的生產地方,網址:https://vpic.nhtsa.dot.gov/Decoder/

