研究指超過四成癌症死亡是由可預防的因素導致

【KTSF 馮政浩報導】

根據一項最新全球研究指出，癌症的死亡，有超過四成是由可以預防的因素導致，包括吸煙、過量飲酒，以及體重比例指數過高等。

醫學期刊刺針Lancet的論文指出，2019年44%的癌症死亡是由可以預防的因素導致。

這項研究根據衛生指標及評估研究所的 全球病症負擔計劃資料，分析23種癌症和34種分線因素的關係，發覺主要原因非常明顯。

第一個因素和眾所周知，就是吸煙；第二種因素是飲酒過量；而第三個因素就是高的體重比例指標。

美國癌症協會首席科學主任William Dahut博士表示，好消息是這些因素都可以克服，不過必須要有決心改變一些生活習慣。

他強調吸煙、飲酒過量或是過重的潛在患者，要和其他人包括護理人員溝通，或者從支援小組尋求協助，因為這些習慣不容易改變。

Dahut博士打個比喻，假設改變習慣是一種藥物，副作用非常少，代價相比低很多，而又能夠預防癌症，為何不使用呢？

因此，這個訊息應該要廣泛傳開去。

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