研究指超過四成癌症死亡是由可預防的因素導致

根據一項最新全球研究指出,癌症的死亡,有超過四成是由可以預防的因素導致,包括吸煙、過量飲酒,以及體重比例指數過高等。

醫學期刊刺針Lancet的論文指出,2019年44%的癌症死亡是由可以預防的因素導致。

這項研究根據衛生指標及評估研究所的 全球病症負擔計劃資料,分析23種癌症和34種分線因素的關係,發覺主要原因非常明顯。

第一個因素和眾所周知,就是吸煙;第二種因素是飲酒過量;而第三個因素就是高的體重比例指標。

美國癌症協會首席科學主任William Dahut博士表示,好消息是這些因素都可以克服,不過必須要有決心改變一些生活習慣。

他強調吸煙、飲酒過量或是過重的潛在患者,要和其他人包括護理人員溝通,或者從支援小組尋求協助,因為這些習慣不容易改變。

Dahut博士打個比喻,假設改變習慣是一種藥物,副作用非常少,代價相比低很多,而又能夠預防癌症,為何不使用呢?

因此,這個訊息應該要廣泛傳開去。

