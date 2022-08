【有線新聞】

美國阿肯色州三名警員被指在街上毆打疑犯,停職調查。

網上片段見到三名警員制服疑犯在地上,對他拳打腳踢,其中一人更不停拳打疑犯的頭部。警方指該疑犯涉嫌星期日上午在馬爾伯里市恐嚇一名便利店職員,並推跌和襲擊到場的一名警員,之後被制服送院。警方承諾會嚴肅跟進,採取相應行動,強調警員要為自己的行為負責。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。