白宮計劃分發更多猴痘疫苗給最有需要人士

有鑑於猴痘病毒確診個案繼續上升,白宮有計劃分發更多猴痘疫苗,給最有需要的人士。

根據聯邦疾控中心(CDC)統計,全美國有超過1.3萬宗猴痘確診,全球就有大約4萬宗。

面對猴痘個案不斷上升,白宮正加緊應對行動,除了額外訂購180萬劑猴痘疫苗外,還會擴大提供抗病毒的治療,並加快疫苗的分配,以及到9月底之前確保有足夠疫苗,政府也會聚焦於高危人口的需要。

聯邦政府將會推行一項試驗計劃,衞生福利部將會從國家儲備中預留5萬劑疫苗給參加大型活動的高風險人士,屆時會加強宣傳並且提供即場接種。

白宮猴痘疫情統籌Bob Fenton說:「在未來數週數月,衛生部將推行試驗計劃,從國家儲備中提供5萬劑疫苗,給踴躍參與大型活動的同志和雙性戀男士接種

醫療專家指出,雖然大約九成半感染猴痘病毒的人士,都是男性之間有性接觸的人,但猴痘也有其他方式可以傳播。

Saju Mathew醫生說:「這關乎你的社交網絡,以及你與甚麽人交往,病毒可以透過與感染者的長期呼吸接觸或肌膚接觸而傳播。

