白宮計劃分發更多猴痘疫苗給最有需要人士

August 19, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

有鑑於猴痘病毒確診個案繼續上升，白宮有計劃分發更多猴痘疫苗，給最有需要的人士。

根據聯邦疾控中心（CDC）統計，全美國有超過1.3萬宗猴痘確診，全球就有大約4萬宗。

面對猴痘個案不斷上升，白宮正加緊應對行動，除了額外訂購180萬劑猴痘疫苗外，還會擴大提供抗病毒的治療，並加快疫苗的分配，以及到9月底之前確保有足夠疫苗，政府也會聚焦於高危人口的需要。

聯邦政府將會推行一項試驗計劃，衞生福利部將會從國家儲備中預留5萬劑疫苗給參加大型活動的高風險人士，屆時會加強宣傳並且提供即場接種。

白宮猴痘疫情統籌Bob Fenton說：「在未來數週數月，衛生部將推行試驗計劃，從國家儲備中提供5萬劑疫苗，給踴躍參與大型活動的同志和雙性戀男士接種

醫療專家指出，雖然大約九成半感染猴痘病毒的人士，都是男性之間有性接觸的人，但猴痘也有其他方式可以傳播。

Saju Mathew醫生說：「這關乎你的社交網絡，以及你與甚麽人交往，病毒可以透過與感染者的長期呼吸接觸或肌膚接觸而傳播。

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