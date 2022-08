【KTSF】

位於舊金山(三藩市)以南100英哩外的Watsonville市立機場,發生小型飛機降落途中相撞意外,最少造成2人死亡。

FAA聯邦航空管理局指,事發在週四下午近3點,一架載有兩人的雙引擎Cessna 340小型飛機,與一架只有機師一人的Cessna 152單引擎小型飛機,在降落途中在空中相撞。

當局指地面沒有人在事件中受傷。

FAA 及NTSB國家運輸安全委員會正在調查事件。

