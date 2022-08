【KTSF】

金州勇士新賽季的熱身賽即將開始,球隊呼籲球迷不要從未經認證的第三方平台購買球賽門票。

金州勇士球隊表示,在上個賽季,有超過300名球迷因購買了假門票而被拒入場,尤其在季後賽期間,欺詐活動有所增加,當時有200多張門票證實是假的。

球隊呼籲球迷從官方網站Warriors.com,或致電888-479-4661購買門票。

