【有線新聞】

烏克蘭總統澤連斯基與聯合國秘書長古特雷斯會面,稱聯合國必須確保扎波羅熱核電廠安全和非軍事化。

澤連斯基早前在利沃夫會見土耳其總統埃爾多安,討論糧食出口和扎波羅熱核電廠危機等。俄羅斯否認在核電廠周邊地區部署重型武器,警告若烏軍持續炮轟,會嘗試關閉工廠;又稱核電廠存在人為災難風險,認為古特雷斯提議將周圍地區去軍事化是不可接受。

烏克蘭指關閉核電廠會增加核輻射的風險,要求俄軍立即撤走。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。