聖荷西州大開學 校長致辭發表新學年願景及挑戰（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

聖荷西州立大學（SJSU）週四開學，校長致辭歡迎，同時向全校發表學校在新一學年的願景及挑戰。

聖荷西州立大學代理校長Steve Perez週四上午在開學典禮致辭中，向學校同仁及師生更新SJSU近期的成果，與未來的目標及挑戰，展望新的學年，他為SJSU立下遠大的目標。

Perez說：「要成為一流的都市公立大学，我們有權利這麼想，也配得上作為學校社區成員，我們的學生和地區都配得上。」

Perez認為，聖荷西州立大學處於矽谷重要地帶，能與當地社區接軌，能影響全球趨勢，並透過以下目標達成這個願景。

Perez說：「我們立志於參與和教育、超越和領導、成長和繁榮、聯繫和貢獻、重建和更新。」

這些又稱之為聖荷西州立大學的2030轉型計劃，其中在提供完善教育部份，校方最新的統計資料顯示，畢業生人數在6年內翻了三倍。

在面對公平和機會差距的挑戰上，Perez表示校方、學生組織及當地單位多方向學生提供援助，包括免費課業及心裡輔導、食物庫及宿舍安排，校方也積極提高學生求助的意識，希望學生可以安心的向社區成員尋求最基本的援助。

Perez說：「我們學生無法成功，我們無法提供教育，如果他們連基本的需求都無法滿足。」

另外，聖荷西州立大學也提供大量獎學金及補助給各領域研究，在去年投資$6200萬於師生的研究與開發計劃，創下學校的歷史新高，校園也正在擴建新的大樓，但這些創舉也備受大環境的影響。

Perez說：「全國的校園都面臨入學人數下降，而資金來源跟不上飆升的成本。」

面對百物騰貴，還有入學人數減少，校長Perez有信心聖荷西州立大學全體師生有能力面對將來的考驗。

Perez說：「朋友們，今天是身為Spartan（吉祥物）的好日子。」

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