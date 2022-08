聖荷西州大開學 校長致辭發表新學年願景及挑戰（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

聖荷西州立大學(SJSU)週四開學,校長致辭歡迎,同時向全校發表學校在新一學年的願景及挑戰。

聖荷西州立大學代理校長Steve Perez週四上午在開學典禮致辭中,向學校同仁及師生更新SJSU近期的成果,與未來的目標及挑戰,展望新的學年,他為SJSU立下遠大的目標。

Perez說:「要成為一流的都市公立大学,我們有權利這麼想,也配得上作為學校社區成員,我們的學生和地區都配得上。」

Perez認為,聖荷西州立大學處於矽谷重要地帶,能與當地社區接軌,能影響全球趨勢,並透過以下目標達成這個願景。

Perez說:「我們立志於參與和教育、超越和領導、成長和繁榮、聯繫和貢獻、重建和更新。」

這些又稱之為聖荷西州立大學的2030轉型計劃,其中在提供完善教育部份,校方最新的統計資料顯示,畢業生人數在6年內翻了三倍。

在面對公平和機會差距的挑戰上,Perez表示校方、學生組織及當地單位多方向學生提供援助,包括免費課業及心裡輔導、食物庫及宿舍安排,校方也積極提高學生求助的意識,希望學生可以安心的向社區成員尋求最基本的援助。

Perez說:「我們學生無法成功,我們無法提供教育,如果他們連基本的需求都無法滿足。」

另外,聖荷西州立大學也提供大量獎學金及補助給各領域研究,在去年投資$6200萬於師生的研究與開發計劃,創下學校的歷史新高,校園也正在擴建新的大樓,但這些創舉也備受大環境的影響。

Perez說:「全國的校園都面臨入學人數下降,而資金來源跟不上飆升的成本。」

面對百物騰貴,還有入學人數減少,校長Perez有信心聖荷西州立大學全體師生有能力面對將來的考驗。

Perez說:「朋友們,今天是身為Spartan(吉祥物)的好日子。」

