舊金山校區通過把穆斯林節日納入學校假期 有律師指違法

August 19, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注
(KTSF)

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）聯合校區教育委員會上星期投票決定，將兩個穆斯林宗教節日納入學校假期後，一名律師向教育委員會發信，指該決定違法，要求教委會在本月底前撤回該決定，否則就會告上法庭。

根據舊金山紀事報報導，舊金山聯合校區教育委員會在8月9日投票通過，從明年學年開始把穆斯林宗教節日，開齋節和宰牲節列為校區假期。

曾經控告舊金山教育委員會計劃為學校改名並勝訴的律師Paul Scott去信教育委員會主席林謙悅，指出有關的決定違法。

Scott表示，教委會違反了布朗法案，做重大決定前沒有充足徵詢民意。

Scott也指出，將特定宗教節日定為校區假期違反了憲法，即禁止政府偏心某一個宗教而忽略其他宗教，他贊同舊金山聯合校區為減少對穆斯林社區成員的歧視而作出努力，但這樣做的確違反美國和加州的憲法。

Scott舉例表示，聖誕節等的假期，是具有世俗目的，是不帶有基督教的宗教色彩。

在8月9日的會議上，舊金山聯合校區教育委員會以5票對1票通過了將開齋節和宰牲節定為校區假期，華裔教委徐安投了唯一的反對票。

徐安說：「我們不應該只是為了推動而推動，我重申我們需要有標準和按照流程辦事

徐安指，如果不建立任何標準並批准請求，那麼每個社區都可以要求校區為他們設立假期。

徐安表示，教委會做決定需要遵循法律規定，不能隨心所欲設立假期。

針對徐安的擔憂，起草該決議的教委Matt Alexander暗示徐安可能有其他動機，並重提徐安之前對非洲裔和拉美裔家庭的評論。

目前尚不清楚舊金山聯合校區有多少學生是穆斯林，一項調查顯示，舊金山灣區有近25萬名居民信奉穆斯林。

Scott在律師信中要求教委會8月31日或之前撤銷決定，以避免不必要的法律訴訟。

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