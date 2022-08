舊金山校區通過把穆斯林節日納入學校假期 有律師指違法

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)聯合校區教育委員會上星期投票決定,將兩個穆斯林宗教節日納入學校假期後,一名律師向教育委員會發信,指該決定違法,要求教委會在本月底前撤回該決定,否則就會告上法庭。

根據舊金山紀事報報導,舊金山聯合校區教育委員會在8月9日投票通過,從明年學年開始把穆斯林宗教節日,開齋節和宰牲節列為校區假期。

曾經控告舊金山教育委員會計劃為學校改名並勝訴的律師Paul Scott去信教育委員會主席林謙悅,指出有關的決定違法。

Scott表示,教委會違反了布朗法案,做重大決定前沒有充足徵詢民意。

Scott也指出,將特定宗教節日定為校區假期違反了憲法,即禁止政府偏心某一個宗教而忽略其他宗教,他贊同舊金山聯合校區為減少對穆斯林社區成員的歧視而作出努力,但這樣做的確違反美國和加州的憲法。

Scott舉例表示,聖誕節等的假期,是具有世俗目的,是不帶有基督教的宗教色彩。

在8月9日的會議上,舊金山聯合校區教育委員會以5票對1票通過了將開齋節和宰牲節定為校區假期,華裔教委徐安投了唯一的反對票。

徐安說:「我們不應該只是為了推動而推動,我重申我們需要有標準和按照流程辦事

徐安指,如果不建立任何標準並批准請求,那麼每個社區都可以要求校區為他們設立假期。

徐安表示,教委會做決定需要遵循法律規定,不能隨心所欲設立假期。

針對徐安的擔憂,起草該決議的教委Matt Alexander暗示徐安可能有其他動機,並重提徐安之前對非洲裔和拉美裔家庭的評論。

目前尚不清楚舊金山聯合校區有多少學生是穆斯林,一項調查顯示,舊金山灣區有近25萬名居民信奉穆斯林。

Scott在律師信中要求教委會8月31日或之前撤銷決定,以避免不必要的法律訴訟。

