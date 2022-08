舊金山華埠商戶接連遭爆竊 警方增派警員在華埠巡邏（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

疫情下亞裔社區頻繁成為罪案的目標,近日除了有長者遭到襲擊,舊金山(三藩市)華埠的商戶接連受到爆竊,中央警局分局長表示,正增派包括便衣警員在內的人手,加強於華埠巡邏,包括增設凌晨巡邏班。

根據警方,舊金山華埠於過去約50天內,發生10宗商舖爆竊案,當中一間位於Grant夾California街的點心店,一個星期內被爆竊兩次,上星期五凌晨約2點,被兩人打破店門的玻璃,搶走兩個皮夾,然後星期一上午,再遭到一人爆竊。

其中一個老闆麥浩妍(Jaynry Mak)指,雖然被偷的皮夾沒有現金在內,但玻璃的維修費就要幾千元,加上疫情關係,現時仍未恢復過來。

麥浩妍說:「因為我們去年都兩度遭到打破玻璃,然後今年就是第二次遭人入內爆竊、所以我們生意是有大影響的。」

她指,華埠的所有人都失去了安全感,他們幾乎每天都與市議員及中央警局分局長溝通,希望警方加強巡邏。

另一名餐館老闆說:「令到他們不要以為可以隨時在這裡鬧事,做其他的事是沒有問題的,是沒有人理會的。」

中央警局新上任的分局長Douglas Farmer表示,針對凌晨時分發生的爆竊案,他正確保警員加強巡邏,並增設凌晨班,讓警員專注巡邏華埠,除了徒步巡邏的警員,他亦安排便衣警員在區內遏止爆竊案。

他指,無論市民是否會說英文,都鼓勵警員與他們打好關係,恢復市民的信心。

中央警局分局長Douglas Farmer說:「我經常鼓勵我的警員,從巡邏車上下來,和街上的市民揮手、握手、認識他們。」

他指,不想警員只是在車上經過,而是希望他們嘗試成為社區一份子。

Farmer說:「就算你不會說對方的語言,一個笑容和一個握手已經勝過語言,好讓市民知道我們是保護和服務他們的。」

他又表示,無論地檢官是誰,警察的責任就是查案,他會竭盡所能與地檢處合作,使罪犯被檢控。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。