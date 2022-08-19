舊金山華埠商戶接連遭爆竊 警方增派警員在華埠巡邏（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

疫情下亞裔社區頻繁成為罪案的目標，近日除了有長者遭到襲擊，舊金山（三藩市）華埠的商戶接連受到爆竊，中央警局分局長表示，正增派包括便衣警員在內的人手，加強於華埠巡邏，包括增設凌晨巡邏班。

根據警方，舊金山華埠於過去約50天內，發生10宗商舖爆竊案，當中一間位於Grant夾California街的點心店，一個星期內被爆竊兩次，上星期五凌晨約2點，被兩人打破店門的玻璃，搶走兩個皮夾，然後星期一上午，再遭到一人爆竊。

其中一個老闆麥浩妍（Jaynry Mak）指，雖然被偷的皮夾沒有現金在內，但玻璃的維修費就要幾千元，加上疫情關係，現時仍未恢復過來。

麥浩妍說：「因為我們去年都兩度遭到打破玻璃，然後今年就是第二次遭人入內爆竊、所以我們生意是有大影響的。」

她指，華埠的所有人都失去了安全感，他們幾乎每天都與市議員及中央警局分局長溝通，希望警方加強巡邏。

另一名餐館老闆說：「令到他們不要以為可以隨時在這裡鬧事，做其他的事是沒有問題的，是沒有人理會的。」

中央警局新上任的分局長Douglas Farmer表示，針對凌晨時分發生的爆竊案，他正確保警員加強巡邏，並增設凌晨班，讓警員專注巡邏華埠，除了徒步巡邏的警員，他亦安排便衣警員在區內遏止爆竊案。

他指，無論市民是否會說英文，都鼓勵警員與他們打好關係，恢復市民的信心。

中央警局分局長Douglas Farmer說：「我經常鼓勵我的警員，從巡邏車上下來，和街上的市民揮手、握手、認識他們。」

他指，不想警員只是在車上經過，而是希望他們嘗試成為社區一份子。

Farmer說：「就算你不會說對方的語言，一個笑容和一個握手已經勝過語言，好讓市民知道我們是保護和服務他們的。」

他又表示，無論地檢官是誰，警察的責任就是查案，他會竭盡所能與地檢處合作，使罪犯被檢控。

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