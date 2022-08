【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)國際機場餐館職員工會員工週四舉行示威,並表示,如果餐館資方與工會就員工新合約的談判仍舊沒有進展,他們將會準備發動罷工。

這些在機場大樓外示威的是在機場餐館工作的員工,當中包括廚師、服務員、收銀員等。

機場員工陳慧晶說:「我們在機場工作,三年都沒有加薪,我們工資很低,而且現在每樣東西起價,變成我們開支不夠。」

機場員工梁家賢說:「我們示威是希望舊金山的市民聽到我們的心聲,支持我們工會、生計、醫療保險、家人的生活,還有疫情後,每樣東西都起價。」

工會表示,這些員工多數的時薪是17.05元,舊合約在8個月前失效,談判已經拖了一段時間,工會在上個星期投票,通過准許罷工,以爭取加薪,和更全面的醫療保險,當中一些人需要有超過一份工作來維持生活。

