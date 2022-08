【KTSF】

聖荷西一間糕餅店,週三清晨被5名歹徒搶劫,業主將閉路電視拍到的畫面上載到社交媒體上,希望民眾提供線索。

發生搶劫事件的是Alum Rock區的Peters’ Bakery,畫面中可以看到,穿著連帽衣和戴口罩的5名歹徒,進入糕餅店的廚房,威脅廚房中的一名職員,其中一人離開的時候,手中拿著一個錢箱。

警方表示,在凌晨1點半接報,但是在抵達現場的時候,歹徒已經離開。

糕餅店在社交媒體上傳這段視頻之後,同樣在聖荷西North Bascom Avenue的另外一家蛋糕店,Frost Cupcake Factory的職員也說,在週二凌晨遭到盜竊,當時店內沒有人,閉路電視同樣拍到歹徒行竊的畫面,並也已經交給警方處理,警方目前還沒有逮捕任何人。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。