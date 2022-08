灣區近期發生多宗賊人持槍搶劫勞力士手錶案件

【KTSF 黃恩光報導】

灣區近期發生多宗賊人搶劫勞力士手錶的案件,東灣奧克蘭(屋崙)警方在執法行動中拘捕了兩個人,他們涉嫌與搶劫手錶案有關。

奧克蘭警方表示,星期二清晨,在市內以及鄰近城市執行搜查令,拘捕了兩個人,搜獲兩支槍械和彈匣,以及一隻勞力士手錶。

警方指出,今年在奧克蘭調查超過20宗搶劫手錶的案件,持槍的匪徒強行從受害人手腕上奪走手錶。

除了奧克蘭之外,有其他灣區城市,包括舊金山(三藩市)的警方也發現,搶劫手錶案件增加了。

上月底在中半島Daly City,就有匪徒光天化日下,在住宅區持槍搶劫一名華裔男人,過程被閉路電視拍攝下來。

警方呼籲市民提高警覺,留意四周環境,財不可以露眼,如果遇到搶劫,不要反抗以免自己受傷,因為賊人很多時持有武器,留意賊人的外貌和車輛,越清楚的描述,越可以幫助警方破案。

奧克蘭警方今次出動機動部隊,以及打擊暴力罪行的警察部門,與Fairfield警方合作,拘捕涉案疑犯。

警方強調,雖然捉了兩個疑犯,可是這類劫案在灣區仍然會發生,警方呼籲市民如果有案件資料,通知警方刑事案件調查組,電話是(510) 238-3426。

