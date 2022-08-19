灣區近期發生多宗賊人持槍搶劫勞力士手錶案件

【KTSF 黃恩光報導】

灣區近期發生多宗賊人搶劫勞力士手錶的案件，東灣奧克蘭（屋崙）警方在執法行動中拘捕了兩個人，他們涉嫌與搶劫手錶案有關。

奧克蘭警方表示，星期二清晨，在市內以及鄰近城市執行搜查令，拘捕了兩個人，搜獲兩支槍械和彈匣，以及一隻勞力士手錶。

警方指出，今年在奧克蘭調查超過20宗搶劫手錶的案件，持槍的匪徒強行從受害人手腕上奪走手錶。

除了奧克蘭之外，有其他灣區城市，包括舊金山（三藩市）的警方也發現，搶劫手錶案件增加了。

上月底在中半島Daly City，就有匪徒光天化日下，在住宅區持槍搶劫一名華裔男人，過程被閉路電視拍攝下來。

警方呼籲市民提高警覺，留意四周環境，財不可以露眼，如果遇到搶劫，不要反抗以免自己受傷，因為賊人很多時持有武器，留意賊人的外貌和車輛，越清楚的描述，越可以幫助警方破案。

奧克蘭警方今次出動機動部隊，以及打擊暴力罪行的警察部門，與Fairfield警方合作，拘捕涉案疑犯。

警方強調，雖然捉了兩個疑犯，可是這類劫案在灣區仍然會發生，警方呼籲市民如果有案件資料，通知警方刑事案件調查組，電話是(510) 238-3426。

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