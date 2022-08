舊金山地檢官會以重罪起訴搶劫華裔婆婆疑犯（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)一個70歲華裔婆婆上月被幾名青少年襲擊並搶劫,警方已拘捕其中3名疑犯,地檢官謝安宜宣布,會以重罪起訴其中一名疑犯。

根據警方,4名疑犯分別是18歲奧克蘭(屋崙)居民Darryl Moore,以及年齡分別是14歲、13歲及11歲的少年。

案中18歲的疑犯Moore,將會被地檢處以虐待長者、一級搶劫、一級爆竊、襲擊他人致造成嚴重傷害,及非法禁錮等重罪起訴。

地檢處指,由於案情嚴重和涉及暴力,已申請繼續將疑犯還押,直至上庭。

其餘被捕的13歲疑犯仍然還押當中,11歲疑犯就因為年齡而不會被起訴。

地檢官謝安宜表示,案中70歲的任婆婆被襲擊,是令人心碎及令人不安,針對脆弱長者的襲擊是不能容忍,她會令犯人負上責任,盡力遏止暴力及恢復社區的安全感。

案發於7月31日,70歲女事主任女士於舊金山的公寓外,遭到4名非洲裔青少年尾隨,進入事主所住大廈的大堂,匪徒隨即對她拳打腳踢,並搶走事主的鎖匙及電話,警方本星期一宣布拘捕其中3名疑犯。

