舊金山地檢官會以重罪起訴搶劫華裔婆婆疑犯（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）一個70歲華裔婆婆上月被幾名青少年襲擊並搶劫，警方已拘捕其中3名疑犯，地檢官謝安宜宣布，會以重罪起訴其中一名疑犯。

根據警方，4名疑犯分別是18歲奧克蘭（屋崙）居民Darryl Moore，以及年齡分別是14歲、13歲及11歲的少年。

案中18歲的疑犯Moore，將會被地檢處以虐待長者、一級搶劫、一級爆竊、襲擊他人致造成嚴重傷害，及非法禁錮等重罪起訴。

地檢處指，由於案情嚴重和涉及暴力，已申請繼續將疑犯還押，直至上庭。

其餘被捕的13歲疑犯仍然還押當中，11歲疑犯就因為年齡而不會被起訴。

地檢官謝安宜表示，案中70歲的任婆婆被襲擊，是令人心碎及令人不安，針對脆弱長者的襲擊是不能容忍，她會令犯人負上責任，盡力遏止暴力及恢復社區的安全感。

案發於7月31日，70歲女事主任女士於舊金山的公寓外，遭到4名非洲裔青少年尾隨，進入事主所住大廈的大堂，匪徒隨即對她拳打腳踢，並搶走事主的鎖匙及電話，警方本星期一宣布拘捕其中3名疑犯。

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