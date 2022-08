Morgan Hill有匪徒在美國銀行提款機安裝針孔鏡頭

【KTSF】

南灣Morgan Hill警方發現有人在當地的美國銀行提款機安裝針孔鏡頭,盜取提款者的信用卡密碼。

Morgan Hill警方上週(10日)接報,位於Cochrane Plaza 200號路段一間美國銀行分行門外的提款機,懷疑被人安裝信用卡閱讀器,警方拆除涉案提款機的電路板後,發現提款機鍵盤上方位置的嵌入了一塊橡膠,裡面有一個針孔鏡頭。

當局在今年調查大量類似的案件,但仍然未有人被補,信用卡閱讀器通常安裝在讀卡器的頂部,所以讀卡器看起來很不整齊。

警方建議市民在用提款機,或在油站用信用卡機付款前,檢查讀卡器與下方的面板是否對齊,或者嘗試搖擺讀卡器,如果是輕鬆可以搖動讀卡器,即代表是非法安裝。

另外,提款機的鍵盤按鈕太難按也存在安全問題,警方表示,鑑於針孔鏡頭通常安裝在鍵盤上方,因此建議在輸入密碼時,用另一隻手從上方蓋住鍵盤。

這類型的案件仍然調查中,任何人有關案件的資料,可以聯絡Morgan Hill警方,匿名報案電話:1-800-222-TIPS(8477)。

