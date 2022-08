FBI搜查特朗普莊園案 法官下令司法部公開部份法庭文件

【KTSF 張麗月報導】

針對聯邦調查局(FBI)人員上星期突擊搜查前總統特朗普位於佛羅里達州海湖莊園的事,聯邦法官週四下令司法部公開部份經過整理的法庭宣誓書文件,以便了解聯邦探員為何要去搜查。

曾經簽發搜查令給聯邦調查局人員突擊搜查特朗普位於佛羅里達州海湖莊園的聯邦法官,週四批准解封司法部部份宣誓書證詞的法庭文件,在佛州West Palm Beach的法庭聆訊中,這名聯邦法官下令司法部在下星期四之前遞交經過整理或刪減的部份法庭宣誓書文件,以及通知檢控官要準備解釋為何要刪減部份文件的內容。

消息指出,法官下令公開宣誓書中的部份程序文件,而司法部也不反對。

多個新聞媒體都要求法官解密這些法庭宣誓書,講出搜查特朗普莊園的理據,媒體組織的代表律師在聆訊中指出,公眾的知情權最重要,他形容FBI上星期一突擊搜查,特朗普莊園的行動是美國歴史上其中一次最重要的舉動。

不過司法部就反駁說,披露有關搜查的細節,將會危害當局現時對特朗普處理機密材料的調查工作,司法部反情報主管Jay Bratt指出,公開宣誓書可能會危害幾名證人,因為他們的帳戶包含一些特定資料,可能會讓其他人認出,從而損害檢控官接見更多證人,同時也會令證人不敢提供資料。

他又說,宣誓書包含有大量聯邦大陪審團的資料,而司法部對特朗普行為的刑事調查,目前仍然處於初步階段。

在週四的聆訊中,特朗普的法律團隊也有出席,但就沒有提出任何正式的爭辯。

