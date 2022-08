【KTSF】

白宮表示,第一夫人Jill自星期一確診COVID後,情況已有好轉。

第一夫人在南卡羅來納州接受隔離,病情有進展,她會繼續隔離直至檢測出兩次陰性。

隔離期間她以視訊會議方式,參與關於北維珍尼亞州社區大學秋季課程的會議,她是該大學英文系的教授。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。