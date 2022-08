【KTSF 傅景竑報導】

一名前HP科技公司計劃經理,因為詐騙公司超過500萬元,聯邦法官判她入獄三年。

聯邦司法部指出,根據認罪協議,30歲Fremont市民Shelbee Szeto,承認電匯欺詐、洗錢和違反稅務條例。

女被告涉嫌在2017至2021年,以HP行政助理和財務規劃經理身份,獲得公司配發的商務用信用卡。

司法部指出,被告在Square、PayPal,以及Stripe開設虛假賬戶,用公司信用卡非法消費,獲利至少480萬元。

除了監禁之外,法官判被告三年監守行為,並退還她以不法手段所購買的奢侈品,包括一輛Tesla轎車、一輛Porsche SUV、名牌包包,以及多款名貴珠寶首飾和手錶。

