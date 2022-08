【有線新聞】

美國洛杉磯有便利店被快閃黨搶掠及破壞。

洛杉磯警方發放閉路電視片段,大批人星期一凌晨,闖入洛杉磯南部一間便利店,四處搶掠。有人爬入收銀櫃位破壞,又將把貨品扔向便利店職員。

警方估計至少100人參與搶掠,當時便利店只有一名職員當值,快閃黨在警員抵達前迅速逃離。警方懸紅五萬美元,呼籲市民透過片段認人,提供消息協助拘捕,指涉案人士將面臨搶劫及蓄意破壞等控罪。

