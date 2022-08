白宮稱將在全美推新型肺炎加強針

【KTSF 張擎鳳報導】

白宮衛生官員說,在幾週內將會在全國推出新的新型肺炎加強針,以幫助民眾預防最新的Omicron亞型變種病毒株,但有人質疑在這麼短的時間內,推出新的COVID加強針是否可行。

新的疫苗加強針將會是在對抗新型肺炎的新武器。

白宮新型肺炎抗疫總監Ashish Jha說:「這些疫苗將於9月初至中旬上市。」

新的加強針將幫助免疫系統對抗沙士二型冠狀病毒的Omicron 亞型BA.4和BA.5病毒株。

Jha說:「新疫苗有重大的提升,在預防感染、預防傳播、預防重症和死亡方面。」

今年夏季早期時,聯邦食品及藥物管理局(FDA)疫苗諮詢委員會已收到有關應對Omicron的疫苗數據,但涉及的是BA.1。

FDA疫苗諮詢委員會成員Paul Offit醫生說:「它是 BA.1而不是 BA.4、BA.5,而數據也相當平淡。」

現在面對的是Omicron更新型的變種病毒株,Offit醫生說,如果預防這些亞型病毒株的新疫苗加強要再下個月推出,那就需要有數據表明,新疫苗加強針能引發人體更強的免疫反應,而有關數據並且要比委員會成員在6月份時看到的好得多。

Offit醫生說:「我認為美國民眾應知情。」

他也認為,那些應該打加強針的人,現在就去接種,不必等新疫苗面世,因為衛生官員在啟動有關接種計劃前,需要有證據表明新疫苗能預防BA.4、BA.5重症。

