加州7月份失業率跌至3.9%低位 通脹仍高企

【KTSF 張麗月報導】

加州7月份失業率跌至3.9%的破紀錄低位,但通脹就仍然高企。

根據加州就業發展局(EDD),加州7月份失業率按月下跌0.3%,跌至3.9%,是49年自有紀錄以來最低水平,比2019年疫情爆發之前的4.1%失業率還要低,但仍然高過全國3.5%失業率。

加州失業總人數7月份跌至接近76萬人,是33年來新低,也是連續13個月下跌,其中私人機構在疫情期間流失的職位,現時已經復元過來,在過去18個月,連續17個月,每個月都有職位增長。

在7月份的非農業職位,全美國創造了52.8萬份工作,加州就增加超過8.4萬份,佔全國的比率大約是16%,意味著雖然有經濟衰退的隱憂,但加州仍然繼續有招聘。

