加州7月份失業率跌至3.9%低位 通脹仍高企

August 19, 2022 全國消息, 加州新聞, 新聞, 熱點關注
(Julie Chasen / MGN)

【KTSF 張麗月報導】

加州7月份失業率跌至3.9%的破紀錄低位，但通脹就仍然高企。

根據加州就業發展局（EDD），加州7月份失業率按月下跌0.3%，跌至3.9%，是49年自有紀錄以來最低水平，比2019年疫情爆發之前的4.1%失業率還要低，但仍然高過全國3.5%失業率。

加州失業總人數7月份跌至接近76萬人，是33年來新低，也是連續13個月下跌，其中私人機構在疫情期間流失的職位，現時已經復元過來，在過去18個月，連續17個月，每個月都有職位增長。

在7月份的非農業職位，全美國創造了52.8萬份工作，加州就增加超過8.4萬份，佔全國的比率大約是16%，意味著雖然有經濟衰退的隱憂，但加州仍然繼續有招聘。

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